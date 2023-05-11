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В Домодедово задержали пассажирку с брендовыми украшениями на 7,4 млн рублей

Происшествия
В Домодедово задержали пассажирку с брендовыми украшениями на 7,4 млн рублей

Пассажирка аэропорта Домодедово пыталась провезти контрабандой ювелирные украшения из Арабских Эмиратов. Драгоценности оценили на 7,4 миллиона рублей.

В багаже женщины обнаружили незадекларированные брендовые ювелирные изделия, среди которых наручные часы, браслет и кольцо Cartier в фирменной упаковке, а также серьги Вulgari и браслет Verdi.

Россиянка должна была перевести таможенный платеж за перечисленные товары в размере более чем двух миллионов рублей, но не сделала этого. Теперь против нее могут возбудить уголовное дело.

Ранее в Турции задержали контрабандиста, который пытался продать человеческие волосы на шесть миллионов рублей.
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