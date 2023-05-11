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СК установил факты вербовки в ряды вооруженных формирований Украины из более 70 стран

Общество
СК установил факты вербовки в ряды вооруженных формирований Украины из более 70 стран

Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах Вооруженных сил Украины наемников из более 70 стран. Об этом на конференции Конституционного суда, которая проходит в рамках Петербургского международного юридического форума, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Следователи установили факты вербовки и участия в военных действиях наемников, являющихся сторонниками киевского режима. В основном это были представители стран Европы и Америки, проводящих наиболее антироссийскую политику, указал он.

Бастрыкин указал, что СК имеет в своем распоряжении достаточно информации о том, как объединенная Европа помогает киевскому режиму — в первую очередь оружием. По его словам, сейчас реализуется лозунг «до последнего украинца».

Ранее журналист Кит Кларенберг рассказал об опасениях европейцев из-за наемников, которые едут воевать на Украину, а потом возвращаются и продолжают транслировать свои нацистские взгляды.
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