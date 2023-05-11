СК установил факты вербовки в ряды вооруженных формирований Украины из более 70 стран

Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах Вооруженных сил Украины наемников из более 70 стран. Об этом на конференции Конституционного суда, которая проходит в рамках Петербургского международного юридического форума, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.