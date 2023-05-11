Россия и в будущем борется с фашистом: политолог Авва оценил слова Шольца об историческом прошлом

У России нет никаких планов по присоединению к себе ни Польши, ни ФРГ, ни других западных стран. По мнению политолога, журналиста Вадима Аввы, которое он озвучил корреспонденту ФАН, «коллективный Запад» не прекратит свои провокации против РФ, пока не испугается возможного ответа. И нам ничего не остается, кроме жесткого, асимметричного возмездия нз любые действия Запада против Российского государства.
«Канцлер Федеративной республики Германии Олаф Шольц сказал 9 Мая, что его страна будет продолжать участвовать в войне на Украине и прочее. И почему-то объявил Россию историческим прошлым, хотя на самом деле возрождение в Германии под знаменем кабинета Шольца — это возрождение исторического прошлого Германии в первую очередь. А Россия как раз остается в будущем и борется с этим фашистом», — подметил Вадим Авва.
Вот почему России следует прямо и четко озвучить Западу: нам от вас ничего не надо, но мы готовы к ядерному ответу в случае продолжения антироссийских провокаций, полагает собеседник ФАН. А затем спросить у населения враждебных РФ стран, готовы ли они терпеть своих политиков, толкающих мир в пропасть.
Ранее Вадим Авва объяснил, какие цели преследует Варшава, затеяв провокацию с переименованием российского Калининграда.