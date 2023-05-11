Россия и в будущем борется с фашистом: политолог Авва оценил слова Шольца об историческом прошлом

У России нет никаких планов по присоединению к себе ни Польши, ни ФРГ, ни других западных стран. По мнению политолога, журналиста Вадима Аввы, которое он озвучил корреспонденту ФАН, «коллективный Запад» не прекратит свои провокации против РФ, пока не испугается возможного ответа. И нам ничего не остается, кроме жесткого, асимметричного возмездия нз любые действия Запада против Российского государства.