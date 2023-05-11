В СНБО заявили о попытках ряда стран усадить Украину за стол переговоров с Россией

Киеву поступает много предложений о начале мирных переговоров с Москвой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По словам политика, развернута целая «кампания», чтобы заставить Украину согласиться на условия России.
«Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу. Много предложений с разных стран», — рассказал Данилов в интервью украинскому каналу.
Он подчеркнул, что Киев согласится обсуждать мирное завершение конфликта только на своих условиях.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер отметил, что посредничество Китая может ускорить переход украинского кризиса в мирное русло. По его мнению, начало переговорного процесса можно ожидать уже к концу 2023 года.