«Запад устал от Украины»: сенатор Цеков о попытках усадить Киев за стол переговоров

Все чаще в мировых изданиях звучат заявления о необходимости прямого диалога между Москвой и Киевом. Это говорит об усталости Запада, заявил в интервью ФАН сенатор Сергей Цеков.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что администрацию президента Владимира Зеленского пытаются усадить за стол переговоров на условиях Москвы.
«Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу. Много предложений с разных стран, но имейте в виду, если мы будем о чем-то и говорить, то это будет только на наших условиях», — сообщил чиновник.
В Кремле не раз сообщали, что готовы к проведению диалога с Украиной, однако власти страны на законодательном уровне ввели на них запрет. По словам того же Зеленского, «не будет никакого «Минска-3».
«Это говорит о многом — об усталости, о желании Европы прекратить конфликт на Украине. Они в принципе втянулись в санкции, от которых страдают больше, чем Россия и хотят нормализации отношений с Москвой прежде всего в экономической сфере. Накапливается усталость у народа ЕС, ну может быть за исключением откровенных русофобов — Польши и Прибалтики. Те готовы долго терпеть, но народы других государств испытывают серьезные проблемы. Во всех странах инфляция», — отметил Цеков.
По мнению собеседника ФАН, и Данилов, и другие должностные лица в Киеве понимают, что ВСУ не удается достигать значимых успехов на линии боевого соприкосновения. Они понимают, что военные действия приведут к потере еще большей территории.
«Поэтому сейчас думают, как из ситуации выйти с меньшими потерями. Где-то будут пытаться сохранить лицо. Мы в принципе должны достичь тех целей, которые мы ставили перед началом СВО. Я не думаю, что мы согласимся сесть за стол переговоров на условиях Киева, нам как минимум нужно вернуть все территории, которые являются субъектами РФ и многое другое. Запад устал от Украины, усталость есть и у стран Европы, усталость есть и у народа Украины. Граждане страны понимают, что в СВО они не выиграют, а потому начали говорить о переговорах», — заключил сенатор.
Напомним, глава СНБО Украины Данилов ранее предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону «отдать Бордо» в ответ на мирные инициативы.