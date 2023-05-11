На Камчатке осудили на 2,5 года колонии-поселения двух военных за отказ участвовать в СВО

Оба мужчины осуждены по статье УК РФ о неисполнении подчиненным приказа начальника. Находясь в штабе воинской части в городе Петропавловске-Камчатском, один из подозреваемых отказался от участия в специальной военной операции на Украине. Он был уведомлен о проходящей в России частичной мобилизации.