На Камчатке осудили на 2,5 года колонии-поселения двух военных за отказ участвовать в СВО

В Петропавловске-Камчатском суд приговорил двух военнослужащих к 2,5 годам лишения свободы. Они отказались участвовать в боевых действиях на Украине, сообщает 35-й гарнизонный военный суд.
Оба мужчины осуждены по статье УК РФ о неисполнении подчиненным приказа начальника. Находясь в штабе воинской части в городе Петропавловске-Камчатском, один из подозреваемых отказался от участия в специальной военной операции на Украине. Он был уведомлен о проходящей в России частичной мобилизации.
«В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении судебного органа.
Аналогичное решение вынесли и в отношении другого военнослужащего, который, находясь в том же городе, отказался от участия в боевых действиях.
Ранее боец одного из штурмовых подразделений рассказал, что до полного взятия Артемовска осталось несколько сотен метров.