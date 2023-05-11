Украинские войска за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области

Подразделения украинской армии обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области за прошедшие сутки. Об этом сообщила администрация города Новая Каховка.
Сообщается, что ВСУ вновь наносили удары по гражданской инфраструктуре. Обстрелам подверглись населенные пункты — Крынки, Солонцы, Песчановка, Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Каиры, Днепряны.
«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области», — говорится в сообщении ведомства.
Украинские подразделения также нанесли удары по поселку Теткино в Курской области. В результате было частично нарушено энергоснабжение.