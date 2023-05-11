Более 20 иностранцев напали с ножом на сотрудников кафе в Москве

Более 20 жителей Средней Азии совершили нападение с ножом на сотрудников кафе на Вешняковской улице в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Около 25 иностранцев ворвались в кафе и стали крушить имущество. Затем мужчины принялись с ножом избивать работников общепита. Перед этим они забрали у них мобильные телефоны.
Как сообщает источник, некоторых преступников задержали в Подольске. Выяснилось, что компания уже бывала в заведении. После визита несколько дней назад за порчу стола иностранцам пришлось заплатить в размере 30 тысяч рублей.
Ранее в Челябинске зафиксировали два нападения на медиков. В первом случае неадекватный пациент ударил врача кулаком.