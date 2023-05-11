Благовещенский суд отправил мужчину в колонию за создание финансовой пирамиды

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело об организации очередного «инвестиционного фонда». Местному жителю предъявлено обвинение в мошенничестве за создание финансовой пирамиды.
Как установило следствие, житель Благовещенска, обладавший знаниями о торгах на Международном валютном рынке (FOREX) придумал схему привлечения денежных средств граждан. У следователей имеются неопровержимые данные, что на самом деле он не планировал совершение каких-либо финансовых операция на рынке инвестиций, способных принести доход, передает ИА «АмурИнфо».
«Брокер» в одном из клубов финансовой грамотности Благовещенска организовал презентацию своего «финансового проекта» и начал искать инвесторов из числа местных жителей. Также в интернете появились рекламные ролики и баннеры его «брокерской компании». В результате за год предприимчивый мошенник сумел похитить деньги у 59 человек на общую сумму свыше 18 миллионов рублей.
Городской суд Благовещенска приговорил гражданина к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Срок заключения он начнет отбывать после того, как возместит материальный ущерб всем, кто пострадал от его махинаций.