Благовещенский суд отправил мужчину в колонию за создание финансовой пирамиды

«Брокер» в одном из клубов финансовой грамотности Благовещенска организовал презентацию своего «финансового проекта» и начал искать инвесторов из числа местных жителей. Также в интернете появились рекламные ролики и баннеры его «брокерской компании». В результате за год предприимчивый мошенник сумел похитить деньги у 59 человек на общую сумму свыше 18 миллионов рублей.