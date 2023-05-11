Калинская обыграла украинку Ястремскую и вышла во второй круг теннисного турнира в Риме

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над украинкой Даяной Ястремской и смогла пройти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме.
Игра длилась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6: 4, 6: . После матча соперницы разошлись по обе стороны и не пожали друг другу руки.
В следующем матче Калинская будет играть с бельгийской соперницей Элисой Мертенс. Суммарный призовой фонд турнира, который проходит в Риме, превышает 3,5 миллиона евро.
Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла итальянку Сару Эррани со счетом 6:1, 6:1 и тоже пробилась на второй круг турнира.