Позитивные меры с негативными последствиями: за счет чего произошел рост зарплат на средних и малых предприятиях РФ

Заборцев пояснил, проблема в том, что многие отечественные предприятия и так уже обновили парк оборудования и достигли вполне нормального уровня капиталовооруженности. Закупка аналогичного оборудования, например, в дружественных странах, не даст системного эффекта. Поскольку это оборудование потребует новых рабочих, которых нет. А покупка нового трудовымещающего оборудования по большей части ограничена тем, что оно производится в недружественных странах. И, по сути, покупка и поставка его в нынешних санкционных условиях труднореализуема. Поэтому традиционный рост капиталовооруженности так же не решит нашу проблему с ростом выпуска и устранением дисбалансов между доходами, зарплатами и выпуском продукции, резюмировал он.