Позитивные меры с негативными последствиями: за счет чего произошел рост зарплат на средних и малых предприятиях РФ

Малые и средние предприятия РФ стали чаще повышать зарплаты своим сотрудникам. С одной стороны, это позитивные изменения, с другой — причины таких мер отнюдь не радостные. Как объяснил экономист и предприниматель, исполнительный директор ООО «ИРИС» Петр Заборцев, компании стали щедрее банально из-за дефицита кадров.
В разговоре с корреспондентом ФАН он также рассказал, к чему может привести повышение оплаты труда без развития всей российской экономики, и какие существуют пути решения проблемы дефицита кадров и роста производства.
Ранее о том, что малые и средние отечественные предприятия стали чаще индексировать зарплаты сотрудников, со ссылкой на результаты исследования Промсвязьбанка (ПСБ) и «Опоры России» сообщили «Известия».
Согласно данным, 63% предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) начали повышать зарплаты работников один раз в год или чаще. В целом за два года вдвое сократилось число компаний, которые совсем не повышают зарплаты сотрудникам — с 32 до 16%.
Откуда «щедрость»?
Как отметил эксперт, рост заработных плат — это, несомненно, позитивный факт для миллионов граждан РФ. То, что большая часть предприятий малого бизнеса повышают выплаты работникам один и более раз в год, отражается и на уровне жизни, и на возможностях множества россиян.
Однако, для успешного развития нашей страны, необходимо, чтобы рост заработных плат был органически, неразрывно связан с ростом и развитием всей отечественной экономики, экономики. Проще говоря, если у человека появилось больше денег, то должны появляться дополнительные товары или услуги, чтобы он смог их купить. В ином случае экономику ждет инфляция и обесценивание всех прибавок к заработным платам и иным выплатам, предупредил он. При этом даже на фоне увеличения зарплат назвать ситуацию безоблачной нельзя.
«К сожалению, основной причиной текущей ситуации является отнюдь не рост экономики. Экономика в России не растет, а сокращается. Спад ВВП нашей страны составил 2,1% в 2022 году. Но есть и то, что растет. В нашей стране увеличивается дефицит кадров. По данным «Мониторинга предприятий» Банка России, дефицит кадров в январе-марте побил рекорд. На основе опроса 14 тысяч предприятий выяснилось, что обеспеченность работниками снизилась до минимальных значений за весь период наблюдения с 1998 года», — рассказал Заборцев.
По его словам, нехватка персонала по отраслям исчисляется десятками и сотнями тысяч незакрытых вакансии. А, например, эксперты строительной отрасли прямо заявляют, что стройке не хватает от трех до пяти миллионов рабочих. И основной проблемой он считает то, что причины такого положения вещей на рынке труда носят долгосрочный характер. Демографический кризис, который разрастается в стране, приводит к ежегодному снижению трудоспособного населения России.
«Новых людей сложно откуда-то взять быстро. Решения, связанные с иммигрантами из соседних стран, на самом деле не решают проблему. Дело в том, что иммигрант обычно приезжает не один, он перевозит всю свою семью. И итоговые расходы на социализацию и поддержку этой семьи превосходят любые выгоды, которые может дать новый работник-иммигрант экономике. Поэтому так или иначе решение лежит в области повышения продуктивности того, чем мы располагаем. В области роста производительности труда», — считает он.
Развитие заходит в тупик
Однако с ростом производительности труда тоже есть существенные сложности, признает эксперт.
«Чаще всего предприятия привыкли решать проблему роста производительности с помощью закупки нового, более совершенного оборудования. Роста капиталовооруженности труда. Однако этот путь, во многом, в прошлом году оказался закрытым», — сказал он.
Заборцев пояснил, проблема в том, что многие отечественные предприятия и так уже обновили парк оборудования и достигли вполне нормального уровня капиталовооруженности. Закупка аналогичного оборудования, например, в дружественных странах, не даст системного эффекта. Поскольку это оборудование потребует новых рабочих, которых нет. А покупка нового трудовымещающего оборудования по большей части ограничена тем, что оно производится в недружественных странах. И, по сути, покупка и поставка его в нынешних санкционных условиях труднореализуема. Поэтому традиционный рост капиталовооруженности так же не решит нашу проблему с ростом выпуска и устранением дисбалансов между доходами, зарплатами и выпуском продукции, резюмировал он.
Экономист считает, что ключевое решение лежит в области управления, организации производственного процесса. Многим зарубежным предприятиям удается добиться более чем двукратного роста производительности труда, относительно российских предприятий, на схожем по технологическому уровню оборудовании.
«Для помощи отечественным предприятиям в этом деле государство запустило национальный проект «Производительность труда» и одноименный федеральный центр компетенций. В декабре 2022 года ответственный вице-премьер Денис Мантуров докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что средний рост производительности компаний, прошедших через национальный проект превышает на пару процентов, среднюю динамику производительности труда аналогичных компаний. Это явный плюс. Но, очевидно, эффект не достаточен. Дело в том, что в основу нацпроекта легла концепция «Бережливого производства», это фундаментально правильный, но очень ресурсоемкий подход», — отметил экономист.
К сожалению, далеко не все компании смогут эффективно пережить 1,5-2 года внедрения подходов бережливого производства. Это сложный и тяжелый пусть стандартизации и изменения сложившихся рабочих укладов. Именно поэтому многие трудовые коллективы саботируют такие проекты. И тогда они вырождаются в бессмысленную профанацию, подчеркнул Заборцев.
Технологии и искусственный интеллект в помощь
По мнению собеседника ФАН, российский ответ на проблему дефицита кадров и необходимости роста выпуска должен заключаться в использовании новых технологий обработки данных.
«Мы можем использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы обойти сложности, сопутствующие внедрению систем, типа бережливого производства. При правильной настройке рекомендательные системы, основанные на новых управленческих практиках и технологиях ИИ, могут указывать точки в бизнес-процессах, производственных процессах, где изменения может дать наибольший эффект с точки зрения производительности. На российских производственных предприятиях стоит искать и находить именно те факторы роста, которые при малых затратах на изменения по правилу Парето, приведут в самом большим эффектам для роста выпуска и производительности труда», — поделился мнением эксперт.
В целом, он оценил ситуацию как сложную. Да, зарплаты растут, но растут они из-за дефицита кадров. А дефицит кадров препятствует росту производства и выпуска. Плюс, в нынешней ситуации не получится увеличить производительность классическими методами закупки нового более совершенного оборудования. И, к сожалению, методы управления, типа бережливого производства не дают нужного эффекта. Но это точно не повод опускать руки, подчеркнул он.
«Выход есть. И он прямо связан с технологиями, которые сейчас переживают бум. С нейросетями и ИИ. Давайте использовать эти технологии для роста производительности. Пусть они позволяют нам искать точки роста на текущих производствах. Уверен, что подобные системы, рекомендующие действия, которые нужно предпринять на конкретных производствах, это не просто интересные проекты для бизнеса. Возможно, это выход для всей нашей экономики. Путь к росту и развитию, к которому все мы стремимся», — резюмировал эксперт.
В то же время объем производства столичной промышленности возрос почти на 6%. Информацией об этом поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Так, промышленность города за первые три месяца текущего года нарастила объем производства почти на 6%. Сейчас в Москве функционирует больше 3500 промышленных площадок, где трудятся более 720 000 работников, подчеркнул мэр.