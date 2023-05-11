Больше 73 тысяч юных москвичей побывали в детских технопарках с начала года

Школьники в лабораториях технопарков даже занимаются разработкой собственных проектов. Самые юные москвичи учатся на простых модулях и схемах, а подростки делают свои первые инновационные продукты. В данный момент в городе работает 21 детский технопарк, где посетители могут выбрать для себя интересующую их техническую и творческую дисциплину, добавила чиновница.