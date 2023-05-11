Больше 73 тысяч юных москвичей побывали в детских технопарках с начала года

Мероприятия, организованные детскими технопарками Москвы, с начала 2023 года посетили более 73 000 детей. Они участвовали в различных программах и разрабатывали собственные проекты. Об этом рассказали на официальном сайте столичной мэрии.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», в детских технопарках занимаются не только изучением теории, но и проходят практическое ознакомление со специальностями. Самыми востребованными направлениями в настоящее время являются дизайн и архитектура, информационные технологии, химия и биотехнологии, робототехника и радиоэлектроника, авиация и космос, поделилась заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Школьники в лабораториях технопарков даже занимаются разработкой собственных проектов. Самые юные москвичи учатся на простых модулях и схемах, а подростки делают свои первые инновационные продукты. В данный момент в городе работает 21 детский технопарк, где посетители могут выбрать для себя интересующую их техническую и творческую дисциплину, добавила чиновница.