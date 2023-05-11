Президенты России и Турции могут обсудить по телефону итоги переговоров по зерновой сделке

Результаты переговоров по зерновой сделке могут стать темой обсуждения во время телефонной беседы лидеров России и Турции, сообщает ТАСС источник в Анкаре.
По словам собеседника агентства, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган периодически проводят телефонные переговоры. Вопросы, связанные с реализацией зерновой сделки, могут быть подняты в ходе одной из таких бесед, отметил источник.
«Такая возможность есть, потому что, как вы знаете, президент Эрдоган и президент Путин часто проводят телефонные переговоры, когда в этом есть необходимость», — ответил собеседник на вопрос журналистов.
Ранее сообщалось, что одной из основных тем на переговорах России, Турции, Украины и ООН станет обеспечение безопасного коридора для транспортировки зерна. Ответственность за возобновление его работы взяла на себя турецкая сторона.