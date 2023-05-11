Дело возбудили в отношении двух жителей Дагестана по подозрению в реабилитации нацизма

Два жителя Дагестана, справившие нужду на Вечный огонь в городе Нефтекумск, понесут уголовную ответственность за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел утром пятого мая. В этот день один из молодых людей, 28-летний Ислам, праздновал день рождения. Употребив алкогольные напитки вместе с 31-летним товарищем Каримом, мужчины подошли к Мемориалу Вечной Славы в городском парке и осквернили памятник. Злоумышленники поставили ногу на постамент чаши Вечного огня, справив нужду на огонь. В этот момент подозреваемые снимали себя на камеру мобильного телефона.
Преступников задержали в день происшествия. Сначала их отправили под арест за административное правонарушение, а затем возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Мужчинам грозят большие штрафы или лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее общественные деятели направили в СК прошение о проверке певицы Лаймы Вайкуле на реабилитацию нацизма из-за ее высказываний о памятниках советским солдатам.