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Стали известны новые подробности продления зерновой сделки

Политика
Стали известны новые подробности продления зерновой сделки

Источник РИА Новости, знакомый с переговорами по зерновой сделки, сообщил, что решение по продлению срока договора еще не принято.

Отмечается, что заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглы про два месяца – это ожидания Анкары, окончательное решение пока не принято. Министр отметил, что турецкие власти надеются на положительный исход переговоров в Стамбуле, которые продолжатся в четверг.

Черноморская зерновая инициатива, которая подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года, заключается в вывозе украинского зерна по Черному морю из трех портов. Регулированием работы судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

Российский президент Владимир Путин с 18 марта текущего года продлил сделку на два месяца до 18 мая. Киев настаивает на продлении договора на 120 дней. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.
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