Стали известны новые подробности продления зерновой сделки

Российский президент Владимир Путин с 18 марта текущего года продлил сделку на два месяца до 18 мая. Киев настаивает на продлении договора на 120 дней. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.