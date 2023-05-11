«Извините, мы не знали, что он невидимый»: ракетчик рассказал, как сербы сбили бомбардировщик НАТО

Так что я здорово сэкономил, так как не пришлось покупать новые станки, новые приборы, которые были для нас дорогими в то время, потому что до этого у нас были 10-летние санкции, и мы еле-еле держались. Зарплата была маленькая, пенсия стала еще меньше. У нас с женой трое детей, мы хотели, чтобы наши дети получили образование. И мы решили производить продукты, потому что люди всегда покупают еду. Мы стараемся сделать нашу выпечку максимально качественной и доступной по цене. Наша продукция стала очень популярной, мы даже не могли удовлетворить спрос. Работали качественно, и я этим горжусь. Это в первую очередь семейный бизнес, с нами работали все мои дети, друзья, многие просто помогали. Благодаря этому мы смогли отправить детей в университет.