Пропаганда против русских людей на Украине действовала длительное время. Такого мнения придерживается актриса Алена Яковлева. В беседе с Вячеславом Манучаровым в его шоу «Эмпатия Манучи» она затронула тему отношения жителей соседней страны к гражданам РФ.
По мнению гостьи студии, разногласия стали заметными задолго до специальной военной операции. Она подчеркнула, что многие принципиально разговаривают на украинском с теми, кто обращается к ним на русском. Такую тенденцию Яковлева заметила даже на съемочной площадке, где общение команды играет важную роль.
В качестве примера актриса привела ситуацию во время путешествия в Киев. Она хотела приобрести дорогую картину, но продавец открыто заявил ей о ненависти к географическим соседям.
«Мы очень берегли историю украинского народа, а нас там уже никто не жалел», – отметила артистка.
При этом не все жители страны готовы отказаться от русского языка. По словам Яковлевой, официант в одном из ресторанов на Украине хотел перейти на понятный ей язык, но отказался от этой идеи из-за предусмотренного штрафа.
Стоит отметить, что пропаганда против России работает не только на Украине, но и в Молдавии. На день Победы многие жители страны вышли на улицы городов с Георгиевскими ленточками, за что получили штраф.