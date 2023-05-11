Народная артистка России Яковлева поделилась историей о зверствах киевского режима

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала, как ее знакомые столкнулись со зверствами киевского режима. Историей она поделилась в ходе беседы с Вячеславом Манучаровым в его шоу «Эмпатия Манучи».
Яковлева рассказала, что в период обострения конфликта на Украине предложила помощь знакомой из Киева. Актриса выразила готовность разместить ее вместе с семьей у себя.
Выяснилось, что они успели выехать в Испанию, где у них находится дом. Как отметила знакомая артистки, по пути ее друзей и еще одного участника поездки расстреляли украинские боевики.
«Я была в ужасе, в шоке. Но когда мне говорят, что это пропаганда, но вот, пожалуйста — я вам покажу, почитаете. Это не пропаганда, а трагедия. Не зря же на Украине появился Бандера, а не в Белоруссии», — заявила Яковлева.
Собеседница блогера подчеркнула, что раньше на это не очень обращали внимание. По ее словам, украинцев «зацепили конкретной историей».
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