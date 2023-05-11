Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Народная артистка России Яковлева поделилась историей о зверствах киевского режима

Общество
Народная артистка России Яковлева поделилась историей о зверствах киевского режима

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала, как ее знакомые столкнулись со зверствами киевского режима. Историей она поделилась в ходе беседы с Вячеславом Манучаровым в его шоу «Эмпатия Манучи».

Яковлева рассказала, что в период обострения конфликта на Украине предложила помощь знакомой из Киева. Актриса выразила готовность разместить ее вместе с семьей у себя.

Выяснилось, что они успели выехать в Испанию, где у них находится дом. Как отметила знакомая артистки, по пути ее друзей и еще одного участника поездки расстреляли украинские боевики.

«Я была в ужасе, в шоке. Но когда мне говорят, что это пропаганда, но вот, пожалуйста — я вам покажу, почитаете. Это не пропаганда, а трагедия. Не зря же на Украине появился Бандера, а не в Белоруссии», — заявила Яковлева.

Собеседница блогера подчеркнула, что раньше на это не очень обращали внимание. По ее словам, украинцев «зацепили конкретной историей».

Ранее певица Алена Свиридова рассказала про итальянских русофобов.
убийство мирных жителей алена яковлева Украина
Военкоры ФАН