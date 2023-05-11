«Лучше уже не будет»: политолог Лагин о возможном переориентировании Турции на Запад

Как бы мы не относились к Реджепу Эрдогану, Турция пока остается хорошим партнером России. Но в будущем все может измениться, считает политический аналитик Николай Лагин.
Ранее кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу в интервью изданию Deutsche Welle✱ сообщил, что в случае избрания переориентирует официальный курс Анкары на Запад.
«Мы развернем внешнюю политику Турции на 180 градусов», — подчеркнул главный конкурент действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Он также дал обещание принести в Турцию «настоящую демократию» и вернуться к переговорам о вступлении страны в Европейский союз.
Комментируя заявление Кылычдароглу Лагин сообщил, что у Москвы и Анкары были разногласия по ряду вопросов, однако так или иначе экономическое взаимодействие сохранялось.
«Как бы мы не относились к Реджепу Эрдогану, Турция пока остается хорошим партнером России. Но в будущем все может измениться, ведь к власти в стране рвется откровенный противник. Эрдоган, хоть и проводил собственную политику, не всегда совпадающую с нашим курсом, сохранял взаимодействие. Мы помним военно-техническое сотрудничество, я говорю о продаже комплексов С-400 и сохранении наших оборонных технологий. И Лучше уже не будет», — отметил эксперт.
С новым лидером даже такое сотрудничество может быть прекращено, особенно если учитывать, что Кылычдароглу прямо говорит о привнесении «истинной демократии», считает Лагин.
«Пока кандидат откровенно заигрывает с Западом и далеко не факт, что это происходит только на фоне конкуренции за президентское кресло. Если он придет к власти, Россия может потерять еще одного торгового и политического партнера на Ближнем Востоке», — заключил аналитик.
Напомним, политолог Сергей Саблин недавно сообщал, что многие совместные проекты РФ и Турции могут быть заморожены в случае победы Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в мае.
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