Члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова избили в Москве

Члена жюри телепередачи «Танцы со звездами» Максима Кожевника госпитализировали после избиения в Москве. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом скулоорбитального комплекса, сообщает Telegram-канал Mash.
После госпитализации жизни шоумена ничего не угрожает. Помимо прочего, врачи зафиксировали у него ушибы грудной клетки и ушной раковины.
Максим Кожевников неоднократно становился чемпионом мира и Соединенных Штатов среди профессионалов в латиноамериканской шоу-программе. Он работает в качестве судьи в шоу «Танцы со Звездами».