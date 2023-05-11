Горячая линия по вопросам прохождения воинской службы заработала в Белгородской области

В Белгородской области заработала горячая телефонная линия по вопросам прохождения воинской службы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в социальной сети «ВКонтакте».
По словам главы области, на обращения граждан будут отвечать 30 операторов. Он отметил, что сотрудники обработали 300 обращений, в 90% случаев ответы были получены сразу.
«Если сложные вопросы, они берут какое-то время и, отработав с профильными ведомствами, доносят информацию до заявителя», — добавил Гладков.
С помощью горячей линии граждане смогут узнать информацию о выплатах, условиях службы по контракту, а также записаться на прием к военному комиссару.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан в запасе на военные сборы.