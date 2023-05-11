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Рогов заявил, что предполагаемое контрнаступление ВСУ плохо закончится для Зеленского

Политика
Рогов заявил, что предполагаемое контрнаступление ВСУ плохо закончится для Зеленского

Возможное контрнаступление Украины в Запорожской области плохо закончится для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Эксперт в беседе с РИА Новости сообщил, что для Зеленского «крайне велики ставки». По его словам, поражение в вероятном контрнаступлении Вооруженных сил Украины плохо закончится для Зеленского.

«Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью», — выразил мнение Рогов.

Ранее эксперт Александр Никишин рассказал о причинах неудачи контрнаступления ВСУ. По его мнению, одним из наиболее вероятных вариантов контрнаступления ВСУ является атака по нескольким направлениям сразу.
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