Возможное контрнаступление Украины в Запорожской области плохо закончится для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Эксперт в беседе с РИА Новости сообщил, что для Зеленского «крайне велики ставки». По его словам, поражение в вероятном контрнаступлении Вооруженных сил Украины плохо закончится для Зеленского.
«Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью», — выразил мнение Рогов.
Ранее эксперт Александр Никишин рассказал о причинах неудачи контрнаступления ВСУ. По его мнению, одним из наиболее вероятных вариантов контрнаступления ВСУ является атака по нескольким направлениям сразу.