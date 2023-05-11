Спикер Госдумы РФ Володин заявил, что выборы президента в США превращаются в цирк

Обвинения против экс-президента США Дональда Трампа можно объяснить действиями политтехнологов, работающих на нынешнего американского лидера Джо Байдена, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По его словам, «абсурдные» дела, по которым судят республиканца, могут лишь сплотить его однопартийцев. В таком случае «красные» сделают его своим основным кандидатом, что может помочь победить Байдену, отметил Володин.
«Все делается с одной целью — любой ценой сохранить власть в трясущихся руках Байдена», — написал российский политик в своем Telegram-канале.
При этом американская президентская гонка — это не просто шоу, за которым можно наблюдать со стороны, подчеркнул Володин. Серьезность ситуации связана с тем, что США являются центром мировой резервной валюты, а также обладают ядерным вооружением, заключил спикер Госдумы РФ.
Ранее Дональд Трамп заявил, что помилует большинство из заключенных за нападение на Капитолий в 2021 году в случае победы на выборах.