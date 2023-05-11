Спикер Госдумы РФ Володин заявил, что выборы президента в США превращаются в цирк

При этом американская президентская гонка — это не просто шоу, за которым можно наблюдать со стороны, подчеркнул Володин. Серьезность ситуации связана с тем, что США являются центром мировой резервной валюты, а также обладают ядерным вооружением, заключил спикер Госдумы РФ.