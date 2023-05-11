Telegram впервые стал самым популярным мессенджером у российских школьников и студентов

Но в других возрастных группах Telegram менее популярен. Среди граждан от 25 до 34 лет сервис имеет охват в 65% и занимает шестое место, в группе от 35 до 44 лет и от 45 до 54 мессенджер на пятом месте с охватом 49% и 41% соответственно. Среди 55-64-летних пользователей — на шестом месте с показателем 29%, а среди населения в возрасте старше 65 лет — лишь на восьмом с 12% охвата. Во всех перечисленных группах лидируют «Яндекс», Google и WhatsApp.