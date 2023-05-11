Telegram впервые стал самым популярным мессенджером у российских школьников и студентов

Мессенджер Telegram обогнал приложения YouTube, «Яндекс» и WhatsApp по популярности среди школьников и студентов России в возрасте от 12 до 24 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Mediascope.
Согласно отчету компании, в первом квартале 2023 года 69% представители российской молодежи пользовались сервисом минимум раз в сутки. Эти цифры аналогичны с показателями социальной сети «ВКонтакте» и выше, чем у других крупных интернет-площадок. Таким образом, YouTube охватил 65% пользователей возрастной группы от 12 до 24 лет, WhatsApp — 65%, а «Яндекс» — 64%.
Но в других возрастных группах Telegram менее популярен. Среди граждан от 25 до 34 лет сервис имеет охват в 65% и занимает шестое место, в группе от 35 до 44 лет и от 45 до 54 мессенджер на пятом месте с охватом 49% и 41% соответственно. Среди 55-64-летних пользователей — на шестом месте с показателем 29%, а среди населения в возрасте старше 65 лет — лишь на восьмом с 12% охвата. Во всех перечисленных группах лидируют «Яндекс», Google и WhatsApp.
Более того, одна четвертая часть молодежи вообще не пользуется WhatsApp, в то же время во всех остальных возрастных группах данный показатель составляет всего 10%.
Накануне руководство Telegram заявило, что прекратит работу в Бразилии, если власти страны примут закон о борьбе с фейковыми новостями.