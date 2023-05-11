Украинские военные обстрелами мешают проведению ремонта на Каховской ГЭС

Украинские войска, обстреливая Каховскую ГЭС, препятствуют проведению на ней ремонтных работ. Об этом сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Градоначальник заявил, что энергетический объект продолжает находиться под обстрелами. Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины мешают проводить ремонт, гражданские и военные инженеры отважно выезжают на станцию и поддерживают ее работу, указал он.
Каховская ГЭС — шестая и последняя ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Россия призывала в Совбезе ООН прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что на Каховской ГЭС начался контролируемый сброс воды. Он требуется для понижения уровня водохранилища, который достиг критической отметки.