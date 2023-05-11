Психолог Зберовский назвал причины виртуальных измен со стороны мужчин

Некоторые мужчины испытывают потребность в виртуальном флирте. Психолог Андрей Зберовский перечислил главные причины такого поведения сильного пола.
В интервью для издания «Вечерняя Москва» он подчеркнул, что нередко виртуальное общение с новой пассией приводит к реальным встречам, следственно, изменам.
По мнению Зберовского, одна из причин заключается в недостатке необходимых эмоций. На такое поведение могут толкнуть и комплексы. Среди них – детские травмы или неудачные отношения в прошлом.
Он подчеркнул, что такой человек стремится получить новые отношения и одновременно сохранить старые. Поэтому любовнице не стоит рассчитывать на долгосрочный роман.
Чтобы избежать внутренних конфликтов, некоторые пары делают паузу в отношениях. Психолог Анастасия Тимофеева предостерегла тех, кто прибегает к этой практике из-за риска расставания.