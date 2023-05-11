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Психолог Зберовский назвал причины виртуальных измен со стороны мужчин

Общество
Психолог Зберовский назвал причины виртуальных измен со стороны мужчин

Некоторые мужчины испытывают потребность в виртуальном флирте. Психолог Андрей Зберовский перечислил главные причины такого поведения сильного пола.

В интервью для издания «Вечерняя Москва» он подчеркнул, что нередко виртуальное общение с новой пассией приводит к реальным встречам, следственно, изменам.

По мнению Зберовского, одна из причин заключается в недостатке необходимых эмоций. На такое поведение могут толкнуть и комплексы. Среди них – детские травмы или неудачные отношения в прошлом.

Он подчеркнул, что такой человек стремится получить новые отношения и одновременно сохранить старые. Поэтому любовнице не стоит рассчитывать на долгосрочный роман.

Чтобы избежать внутренних конфликтов, некоторые пары делают паузу в отношениях. Психолог Анастасия Тимофеева предостерегла тех, кто прибегает к этой практике из-за риска расставания.
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