В Ереване сообщили об артобстреле ВС Азербайджана армянских позиций в районе Сотка

Пресс-служба Минобороны Армении сообщила об атаке Вооруженных сил (ВС) Азербайджана на армянскую армию в направлении села Сотк Гегаркуникской области.
Азербайджанские силы начали обстрел позиций армянской армии в районе села Сотк Гегаркуникской области. Сообщается о трех раненых военных со стороны Армении.
«11 мая с 6:00 (5:00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских и минометных средств по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка», — говорится в сообщении министерства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся 14 мая в Брюсселе. Диалог между политиками будет организован главой Евросовета Шарль Мишель для урегулирования обстановки в Карабахе.