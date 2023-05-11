Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Ереване сообщили об артобстреле ВС Азербайджана армянских позиций в районе Сотка

Армия
В Ереване сообщили об артобстреле ВС Азербайджана армянских позиций в районе Сотка

Пресс-служба Минобороны Армении сообщила об атаке Вооруженных сил (ВС) Азербайджана на армянскую армию в направлении села Сотк Гегаркуникской области.

Азербайджанские силы начали обстрел позиций армянской армии в районе села Сотк Гегаркуникской области. Сообщается о трех раненых военных со стороны Армении.

«11 мая с 6:00 (5:00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских и минометных средств по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка», — говорится в сообщении министерства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся 14 мая в Брюсселе. Диалог между политиками будет организован главой Евросовета Шарль Мишель для урегулирования обстановки в Карабахе.
азербайджан карабах армения конфликт
Военкоры ФАН