Студенты — главный капитал: ректор КЧГУ Узденов рассказал, как развивается университет

Также ректор рассказал о молодежном форуме «Махар», инициатором и организатором которого он стал еще в годы своей работы деканом факультета экономики и управления. Форум существует уже более 15 лет и за эти годы вырос до статуса Всероссийского. В этом году «Махар» также планирует принять на своей площадке участников из 30 регионов страны.