Студенты — главный капитал: ректор КЧГУ Узденов рассказал, как развивается университет

Ректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева Таусолтан Узденов рассказал ФАН о достижениях вуза и ближайших планах учебного заведения.
КЧГУ является ведущим вузом региона, и по праву может гордиться своей академической репутацией и качеством образования, предоставляемым студентам. Преподаватели университета занимаются научными исследованиями в различных областях знаний и являются экспертами в своих предметных сферах.
В КЧГУ благоприятные условия для обучения, используются современные технологии и методы обучения. У вуза богатый выбор учебных программ и специальностей, чтобы удовлетворить потребности обучающихся.
Кроме того, вуз поддерживает активную студенческую жизнь, которая включает в себя различные клубы и организации, факультетские и студенческие конференции, а также культурные и спортивные мероприятия.
Студенты развивают навыки и знания, позволяющие им стать лидерами в своей профессиональной области и обществе в целом. Университет во главе с Таусолтаном Узденовым поддерживает выпускников на протяжении всей их карьеры и обеспечивает им доступ к необходимым ресурсам и связям.
Ключевой темой интервью стал капитальный ремонт, который провели в корпусах, на территории вуза, в студенческом общежитии, а также столовой.
Ремонт обновил университет до неузнаваемости. Продолжаются ремонтные работы по облагораживанию студенческого городка и корпуса естественно-географического факультета. Ректор подчеркивает, что КЧГУ завершил ремонт одним из первых среди вузов России.
Также Таусолтан Узденов рассказал об озеленении вуза. КЧГУ сейчас является своего рода дендрарием и ботаническим садом. Здесь можно увидеть редкие деревья, кустарники и цветы. Скверы, аллеи и клумбы вуза приводят в восторг как коллектив КЧГУ, так и жителей и гостей города.
Также ректор рассказал о молодежном форуме «Махар», инициатором и организатором которого он стал еще в годы своей работы деканом факультета экономики и управления. Форум существует уже более 15 лет и за эти годы вырос до статуса Всероссийского. В этом году «Махар» также планирует принять на своей площадке участников из 30 регионов страны.
Была обсуждена и научная деятельность вуза. Преподаватели и студенты — организаторы и активные участники всевозможных фестивалей, форумов, конференций, симпозиумов различных уровней. Они становится грантообладателями и реализаторами многих федеральных проектов и программ.
КЧГУ также является организатором Международного тотального диктанта на языках народов республики. Этот масштабный проект помогает сохранять и развивать исчезающие языки. В нем принимают участие жители КЧР и члены диаспор, проживающих по всей России и за рубежом.
Отвечая на вопрос о том, как ему удается завоевывать доверие и уважение студентов, Таусолтан Узденов подчеркнул, что считает студентов главным капиталом вуза и с удовольствием проводит с ними встречи, совместно решая все проблемы, выслушивая и принимая к сведению все инициативы студентов.
В плане патриотического воспитания в вузе всегда проводилась и проводится большая работа. Это многочисленные военно-патриотические мероприятия, экскурсии, походы, концерты, просмотры фильмов, встречи, беседы, открытие Аллеи памяти и славы, благотворительные акции для помощи соотечественникам из Донбасса и многое другое.
Таусолтан Узденов видит будущее вуза оптимистичным. Он уверен, что КЧГУ сможет адаптироваться под любые изменения, которые диктует современное положение дел в стране и мире, и успешно продолжит реализовать свои основные задачи, связанные с образованием и воспитанием молодежи.
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