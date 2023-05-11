Полиция задержала в Подмосковье угонщиков автомобилей

Задержанные признались, что на угнанном транспорте они несколько раз попадали в аварии, но с места ДТП сбегали, бросив авто и стерев отпечатки своих пальцев. Одну из украденных ими машин правоохранители нашли в селе Куликово, где она была спрятана преступниками. Сумму ущерба от действий правонарушителей предварительно оценили в 700 000 рублей и, возможно, эти цифры могут возрасти.