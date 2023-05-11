Полиция задержала в Подмосковье угонщиков автомобилей

Инспекторы ДПС задержали в подмосковном горокруге Дмитровский двоих молодых людей в возрасте 18 и 20 лет. Задержанных подозревают в совершении серии краж легковых машин.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», с марта по апрель угонщики похитили у жителей Дмитрова не менее семи автотранспортных средств. По имеющимся сведениям, злоумышленники высматривали старые авто на улицах города и угоняли, взломав замки зажигания.
Задержанные признались, что на угнанном транспорте они несколько раз попадали в аварии, но с места ДТП сбегали, бросив авто и стерев отпечатки своих пальцев. Одну из украденных ими машин правоохранители нашли в селе Куликово, где она была спрятана преступниками. Сумму ущерба от действий правонарушителей предварительно оценили в 700 000 рублей и, возможно, эти цифры могут возрасти.
По фактам угона в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. С фигурантов взяли подписку о невыезде.