Netflix выпустил трейлер документального фильма об Арнольде Шварценеггере

Стриминговой сервис Netflix опубликовал трейлер фильма о жизни актера и политика Арнольда Шварценеггера. Документальная лента будет состоять из трех частей.
Создатели планируют показать путь артиста «от сельской Австрии до высших эшелонов американской мечты». В картине будет затронута не только актерская карьера, но и личная жизнь Шварценеггера.
В документалке поклонники политика смогут ознакомиться с его интервью. В многосерийном фильме дадут слово коллегам, друзьям и критикам звезды франшизы «Терминатор». Проект выйдет в свет 7 июня 2023 года.
Стоит отметить, что ранее процесс работы над многими сериалами остановился из-за забастовок сценаристов. Они требуют более высоких зарплат и качественных условий труда. По мнению писателя Крейга Мейсона, к работе специалистов необходимо относиться серьезнее.