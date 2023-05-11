Почему США испугались отмены визового режима России и Грузии, расскажут в «Патриоте»

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией, а также с 15 мая отменил визовый режим для граждан закавказской страны. Россияне могут посещать Грузию без виз с 2012 года. Президент Грузии назвала решения Москвы «провокацией» и призвала созвать Совбез, чтобы обсудить введение виз для граждан РФ. При этом Госдепартамент США обещает санкции за отмену Россией виз для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения.
Почему США испугались отмены визового режима России и Грузии? Как обосновывает инициативу председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе? Введут ли США санкции против аэропорта в Тбилиси? Каков сейчас товарооборот между РФ и Грузией? Почему президент Грузии Саломе Зурабишвили так яростно возражает против добрососедских отношений в Россией? Что говорят грузины об инициативе? Каковы туристические перспективы Грузии – миллион туристов это реально?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— директор «Института Евразии» (Тбилиси) Гулбаат Рцхиладзе;
— публицист, журналист, политолог, главный редактор и гендиректор ИА «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили;
— политолог и публицист Юрий Светов.
Эфир состоится 11 мая, в четверг, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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