Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Почему США испугались отмены визового режима России и Грузии, расскажут в «Патриоте»

Пресс-центр
Почему США испугались отмены визового режима России и Грузии, расскажут в «Патриоте»

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией, а также с 15 мая отменил визовый режим для граждан закавказской страны. Россияне могут посещать Грузию без виз с 2012 года. Президент Грузии назвала решения Москвы «провокацией» и призвала созвать Совбез, чтобы обсудить введение виз для граждан РФ. При этом Госдепартамент США обещает санкции за отмену Россией виз для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения.

Почему США испугались отмены визового режима России и Грузии? Как обосновывает инициативу председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе? Введут ли США санкции против аэропорта в Тбилиси? Каков сейчас товарооборот между РФ и Грузией? Почему президент Грузии Саломе Зурабишвили так яростно возражает против добрососедских отношений в Россией? Что говорят грузины об инициативе? Каковы туристические перспективы Грузии – миллион туристов это реально?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

— директор «Института Евразии» (Тбилиси) Гулбаат Рцхиладзе;

— публицист, журналист, политолог, главный редактор и гендиректор ИА «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили;

— политолог и публицист Юрий Светов.

Эфир состоится 11 мая, в четверг, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
грузия и россия грузия и сша грузия отмена виз отмена виз для грузии отмена визового режима пресс-центр анонс пресс-центра Медиагруппа «Патриот» возобновление авиасообщения
Военкоры ФАН