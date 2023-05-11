Почему США испугались отмены визового режима России и Грузии, расскажут в «Патриоте»

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией, а также с 15 мая отменил визовый режим для граждан закавказской страны. Россияне могут посещать Грузию без виз с 2012 года. Президент Грузии назвала решения Москвы «провокацией» и призвала созвать Совбез, чтобы обсудить введение виз для граждан РФ. При этом Госдепартамент США обещает санкции за отмену Россией виз для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения.