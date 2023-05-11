В небе над Окинавой заметили горящие объекты неизвестного происхождения

В среду вечером в небе Японии очевидцы увидели горящие объекты неизвестного происхождения. Сообщает телеканал TBS.
Объекты появились в 20:30 по местному времени. На кадрах видны два горящих объекта, медленно плывущие в небе. Портал Weathernews отмечает, что траектория движения шаров была не такая, как у кометы. А огненный хвост длиннее, чем у метеорного тела.
Ранее сообщалось, что многоразовый космический аппарат успешно протестировали в Китае. Многоразовая ракета стартовала с космодрома Цзюцюань в китайской провинции Ганьсу. 276 суток она пробыла на орбите.