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В Москве в Лефортовском тоннеле автомобиль врезался в стену и перевернулся

Происшествия
В Москве в Лефортовском тоннеле автомобиль врезался в стену и перевернулся

Водитель автомобиля в Лефортовском тоннеле Москвы не справившись с управлением, наехал на стену и опрокинулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На видеоролике видно, что автомобиль на огромной скорости мчится по тоннелю и затрагивает такси. После машина, врезавшись в стену, опрокидывается. Другие ТС успели затормозить

На данный момент сведения о пострадавших уточняются. В тоннеле движение осложнено — оно осуществляется на двух полосах из трех.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Ленинском проспекте в Москве пострадали три человека.
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