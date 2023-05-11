В Москве в Лефортовском тоннеле автомобиль врезался в стену и перевернулся

Водитель автомобиля в Лефортовском тоннеле Москвы не справившись с управлением, наехал на стену и опрокинулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
На видеоролике видно, что автомобиль на огромной скорости мчится по тоннелю и затрагивает такси. После машина, врезавшись в стену, опрокидывается. Другие ТС успели затормозить
На данный момент сведения о пострадавших уточняются. В тоннеле движение осложнено — оно осуществляется на двух полосах из трех.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Ленинском проспекте в Москве пострадали три человека.