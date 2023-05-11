Журналист Дженни Мюррей: Я даю Чарльзу шесть лет, пока он не передаст бразды правления как король

Король Великобритании Карл III выглядит слишком уставшим. Есть вероятность, что он не очень долго пробудет на своем посту — не более, чем через шесть лет его заменит принц Уильям. Подобное мнение высказала британская журналистка Дженни Мюррей в статье для Daily Mail.