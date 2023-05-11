Журналист Дженни Мюррей: Я даю Чарльзу шесть лет, пока он не передаст бразды правления как король

Король Великобритании Карл III выглядит слишком уставшим. Есть вероятность, что он не очень долго пробудет на своем посту — не более, чем через шесть лет его заменит принц Уильям. Подобное мнение высказала британская журналистка Дженни Мюррей в статье для Daily Mail.
«Поскольку Уильям безупречно выполнял свои обязанности, а его жена выглядела как будущая королева, я не могла не задаться вопросом, сколько времени пройдет до следующей коронации», — выразила сомнение журналистка.
Мюррей подвела итог коронации, состоявшейся шестого мая в Лондоне, и заявила, что король выглядел уставшим и раздраженным. По мнению обозревателя, Карлу III не позволят долго оставаться у престола его возраст и состояние здоровья. Сейчас ему 74 года, его супруге королеве Камилле в июле исполнится 76 лет.
«Возможно, (Карл III — Прим. ФАН) планирует усердно трудиться до 80 лет и передать все 46-летнему принцу Уильяму», — поделилась Мюррей.
Журналистка выразила надежду, что новоиспеченному королю передались гены его матери королевы Елизаветы II и Карл III сможет прослужить на своем престоле до 90-летия, но отметила, что это маловероятно, учитывая его уставший и рассеянный вид.
Ранее на кадрах с коронации Карла III фанаты заметили фигуру, похожую на смерть с косой.