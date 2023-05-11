До полного взятия Артемовска российским военным осталось всего 742 метра

Боец одного из штурмовых подразделений рассказал, что до въезда в город по прямой — всего несколько сотен метров. Об этом сообщает РИА Новости.
Штурмовики зачистили квартал рядом с Учебно-научным профессионально-педагогическим институтом и подошли к последнему укрепрайону украинских боевиков.
«От данного здания по диагонали на дорогу на выезд из города осталось пройти 742 метра. Всего ничего», — рассказал российский военнослужащий.
Он уточнил, что бойцов ВСУ оттеснили за улицу Чайковского, там противник пытается выстроить линию обороны и оказывает ожесточенное сопротивление, обстреливая позиции российских военных.
Стоит отметить, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают самоотверженно штурмовать Бахмут (Артемовск). Они смогли продвинуться на 170 метров по разным направлениям.