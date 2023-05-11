В Москве назвали самые редкие и необычные имена для новорожденных

Самыми необычными и редкими именами для девочек в первом квартале 2023 года стали Эврика, Денница, Весна. Такими именами нарекли по одной новорожденной девочке. Редкими именами среди мальчиков стали Лукас Рики, Марио, Модест, сообщила глава управления ЗАГСА Москвы Светлана Уханева.
«Среди необычных женских популярных имен можно выделить – Милана, Кира, Есения, Агата», — сообщила начальница московского ЗАГС агентству РИА Новости.
Три обладательницы редких имен — Капитолина и Стелла — родились в Москве в первом квартале. Двух девочек назвали Глафирой. В число самых редких имен на ряду с Эврикой, Денницей и Весной, попали Веста, Барбара, Светозара и Матрона. Мальчиков в этот период называли такими необычными именами, как Оганнес, Фома, Юлиан и Тео.
Ранее Уханева сообщила, что впервые за долгие годы популярным именем для новорожденных мальчиков в Москве стал Михаил.