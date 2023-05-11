В Москве назвали самые редкие и необычные имена для новорожденных

Три обладательницы редких имен — Капитолина и Стелла — родились в Москве в первом квартале. Двух девочек назвали Глафирой. В число самых редких имен на ряду с Эврикой, Денницей и Весной, попали Веста, Барбара, Светозара и Матрона. Мальчиков в этот период называли такими необычными именами, как Оганнес, Фома, Юлиан и Тео.