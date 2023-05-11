В Южно-Сахалинске воспитательница детского сада завязала ребенка в узел и бросила на пол спать

Инцидент с ребенком произошел в частном детсаде на улице Авиационной в Южно-Сахалинске. Девушка пишет, что устроилась на работу в детский сад, но увиденное в нем заставило его ужаснуться. По ее словам, одна из воспитательниц «завязала ребенка в узел и бросила его на пол спать».