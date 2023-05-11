В Южно-Сахалинске воспитательница детского сада завязала ребенка в узел и бросила на пол спать

Воспитательница детского сада в Южно-Сахалинске решила использовать необычный метод, чтобы уложить нового воспитанника спать — завязала мальчика в узел и уложила его прямо на пол. Об этом сообщила очевидица произошедшего в Telegram-канале «Инцидент Сахалин».
Инцидент с ребенком произошел в частном детсаде на улице Авиационной в Южно-Сахалинске. Девушка пишет, что устроилась на работу в детский сад, но увиденное в нем заставило его ужаснуться. По ее словам, одна из воспитательниц «завязала ребенка в узел и бросила его на пол спать».
«Он долго плакал, что-то болтал на своем, уснул. Конечно, долго он не проспал в таком положении и проснулся», — рассказала свидетельница произошедшего.
После воспитательница взяла мальчика и закрыла в темном туалете. Началась доследственная проверка по данному факту.
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