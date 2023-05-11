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ФСБ на Камчатке выявила двух женщин, которые организовывали незаконное пребывание иностранцев в России

Происшествия
ФСБ на Камчатке выявила двух женщин, которые организовывали незаконное пребывание иностранцев в России

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили организаторов незаконного пребывания мигрантов в России, сообщает управление. Ими оказались две женщины, которых сразу же задержали.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны две жительницы краевого центра. Следственным отделением УФСБ России по Камчатскому краю в их отношении возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК России», — сказано в сообщении.

По данным следствия, сообщницы за денежное вознаграждение изготавливали договоры от имени работодателя для граждан одной из республик Центральной Азии. В управлении рассказали, что в материалах дела фигурируют пять мигрантов, однако их может быть больше.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Италии из-за наплыва мигрантов.
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