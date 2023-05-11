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Обстрел Курской области со стороны ВСУ привел к частичному нарушению энергоснабжения

Происшествия
Обстрел Курской области со стороны ВСУ привел к частичному нарушению энергоснабжения

Украинские боевики в четверг утром обстреляли поселок Теткино в Курской области. Было зафиксировано пять прилетов, сообщил глава региона Роман Старовойтов.

«Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции посёлка Теткино Глушковского района», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойтов добавил, что в результате обстрела в поселке частично нарушилось энергоснабжение. Специалисты приступят к восстановлению сетей энергообеспечения, как только обстановка на месте происшествия позволит это сделать.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли административное здание в Стародубском районе Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
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