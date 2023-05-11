В Москве назвали самое популярное имя для новорожденных мальчиков

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что впервые за долгие годы популярным именем для новорожденных мальчиков в Москве стал Михаил. А имя Александр, лидирующее много лет в этом рейтинге, спустилось на второе место.
Уханева отметила, что пятерка популярных имен в первом квартале этого года не поменялась.
«Среди девочек по-прежнему популярны такие имена, как София (Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория. Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил», — рассказала Светлана Уханева.
Ранее были названы женские имена, обеспечивающие финансовое благосостояние.