Гидрометцентр: в Москве 11 мая ожидается небольшой дождь и до 20 градусов тепла

В Москве и в области в четверг, 11 мая, ожидаются небольшие дожди, облачная погода с прояснениями и до 20 градусов тепла. Эти данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.
В Москве дневная температура составит от +18 до +20 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха опустится до +5.
Погода днем в Московской области будет составлять +16-21 градусов. Ночью показания термометров изменятся значительно — похолодает до +2.
Днем скорость северо-восточного ветра составит 2–7 метров в секунду, ночью данные не изменятся. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
Стоит отметить, что специалисты Гидрометцентра в Петербурге провели исследование воздуха в городе. Они выяснили, что в трех административных районах он имеет повышенный уровень загрязнения.