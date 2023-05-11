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Экс-ведущий Fox News Моррис: антироссийские санкции Запада ускорили отказ от доллара в мире

Экономика
Экс-ведущий Fox News Моррис: антироссийские санкции Запада ускорили отказ от доллара в мире

Бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис заявил, что экономические санкции, которые ввели для сдерживания России, ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины.

«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям», — сказал журналист на YouTube-канале Red Pilled TV.

В качестве доказательства Моррис привел график роста ВВП России и Украины, который показал стремительное ухудшение украинских макроэкономических показателей после введения антироссийских санкций.

Моррис также отметил, что за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия. Существующая обстановка в мире, по мнению журналиста, заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что является угрозой для американской финансовой системы.

Ранее аналитик Владислав Антонов спрогнозировал курс рубля на долгосрочной перспективе.
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