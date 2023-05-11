Бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис заявил, что экономические санкции, которые ввели для сдерживания России, ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины.
«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям», — сказал журналист на YouTube-канале Red Pilled TV.
В качестве доказательства Моррис привел график роста ВВП России и Украины, который показал стремительное ухудшение украинских макроэкономических показателей после введения антироссийских санкций.
Моррис также отметил, что за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия. Существующая обстановка в мире, по мнению журналиста, заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что является угрозой для американской финансовой системы.
Ранее аналитик Владислав Антонов спрогнозировал курс рубля на долгосрочной перспективе.