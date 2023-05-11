Экс-ведущий Fox News Моррис: антироссийские санкции Запада ускорили отказ от доллара в мире

Моррис также отметил, что за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия. Существующая обстановка в мире, по мнению журналиста, заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что является угрозой для американской финансовой системы.