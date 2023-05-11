Группировка «Юг» вскрыла и предотвратила ротацию украинских боевиков на Марьинском направлении

Российские военнослужащие нанесли удары по складу 67-й бригады ВСУ и пункту временной дислокации 28-на Соледаро-Бахмутском направлении. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Бойцы артиллерии совершили удары по местам скопления живой силы ВСУ в районах Белой Горы, Бахмута (Артемовска), Курахово и Авдеевки. Расчетами ЗРК «Бук-МЗ» артиллеристы сбили в районе Бахмута ракету о HIMARS. Военнослужащие спецназа вскрыли ротацию ВСУ на Марьинском направлении.
«Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана. Противник понес значительные потери в живой силе», — рассказал Астафьев.
Российские военнослужащие также уничтожили бронемашину и личный состав подразделений украинских боевиков на опорном пункте в Авдеевке.
Ранее сообщалось, что четыре специальные бронированные поезда ВС РФ отразили успешно все атаки, совершенные украинскими боевиками.