Группировка «Юг» вскрыла и предотвратила ротацию украинских боевиков на Марьинском направлении

Бойцы артиллерии совершили удары по местам скопления живой силы ВСУ в районах Белой Горы, Бахмута (Артемовска), Курахово и Авдеевки. Расчетами ЗРК «Бук-МЗ» артиллеристы сбили в районе Бахмута ракету о HIMARS. Военнослужащие спецназа вскрыли ротацию ВСУ на Марьинском направлении.