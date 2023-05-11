Более 500 японских домов разрушено в результате землетрясения в префектуре Исикава

В префектуре Исикава в Японии из-за землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего 5 мая, полностью или частично разрушены 540 жилых домов. Об этом пишет NHK.
Примерно 250 домов находятся в аварийном состоянии. На данный момент местными властями оценивается ущерб после землетрясения.
Мэр города совместно с министром по ликвидации последствий стихийных бедствий Японии посетили город Судзу в префектуре Исикава. Отмечается, что правительство может рассмотреть возможность принятия соответствующих мер с учетом того, что данный регион более 2-х лет повергается землетрясениям. Большая часть граждан города — пожилые люди.
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение в японской префектуре Исикава попало на видео.