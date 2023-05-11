Памятники Героям России генерал-майору Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко открыли в Сирии

Героям России генерал-майору Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко открыли памятники на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.
В торжественной церемонии открытия и освящения памятника принимали участие командующий группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-полковник Андрей Сердюков, а также личный состав авиабазы и представители вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.
Завершилась памятная церемония минутой молчания в память о погибших в Сирии военнослужащих и прохождением торжественным маршем с отданием воинских почестей. В конце мероприятия военнослужащие возложили цветы к памятникам героев.
Ранее замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко возложил цветы к памятнику Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе.