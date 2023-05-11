При транзите через Россию пропали товары двойного назначения из Евросоюза на миллиард долларов

В России исчезли товары двойного назначения, которые пересылали из Евросоюза другим покупателям. Об этом сообщила газета Financial Times.
В Армению, Киргизию и Казахстан должны были поставить авиадетали, газовые турбины, оптическое оборудование, но товары так и не доехали до места назначения. Всего исчезло продукции на миллиард долларов.
Журналисты высказывают предположение, что речь идет о призрачной торговле, когда реальный покупатель по разным причинам находится в тени. Вице-канцлер эстонского МИД по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар в пропаже обвиняет Россию.
«С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, Россия», — заявил он.
Глава Минфина РФ Силуанов ранее заявил, что если страны ЕС запретят экспорт в Россию, то РФ купит товары у дружественных стран.