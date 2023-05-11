Пять человек погибли в Красноярской области в результате заноса автомобиля

Сотрудники полиции в ходе проверки обнаружили в пруду машину. По предварительным данным, автомобиль занесло на дороге. Об этом свидетельствуют следы заноса на асфальте. В результате ДТП, по данным МВД, погибли три женщины и двое мужчин. Их личности устанавливаются. Следователи работают на месте аварии — устанавливают все обстоятельства произошедшего.