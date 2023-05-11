Пять человек погибли в Красноярской области в результате заноса автомобиля

Полиция Красноярского края работает на месте аварии в Шушенском районе. Автомобиль «Тайота» упал в пруд, в результате чего погибли пять человек, сообщает пресс-служба регионального МВД.
«Поступило сообщение об обнаружении на 4 км автодороги с. Каптырево – с. Субботино автомобиля белого цвета», — пишет ведомство.
Сотрудники полиции в ходе проверки обнаружили в пруду машину. По предварительным данным, автомобиль занесло на дороге. Об этом свидетельствуют следы заноса на асфальте. В результате ДТП, по данным МВД, погибли три женщины и двое мужчин. Их личности устанавливаются. Следователи работают на месте аварии — устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на трассе «Крым» в Тульской области. Один человек погиб в результате столкновения пяти автомобилей, восемь человек пострадали.