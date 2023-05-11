«Газон на колесах»: на московской парковке заметили покрытый травой внедорожник Mercedes-Benz

В Москве на парковке заметили покрытый искусственной травой внедорожник Mercedes-Benz G-класса, который пользователи Сети прозвали «газоном на колесах». Фотография автомобиля опубликована в Telegram-канале «Ярославский район Москвы М125».
«Газон на колесах» — так уже прозвали эту машину», — написали в социальной сети под фотографией.
Пользователь написал, что «гелик» является мощным пылесборником. Другой комментатор задается вопросом ухода за автомобилем — ему стало интересно, нужно ли поливать машину. Другой пользователь написал: «А косить надо?».
Стоит отметить, что ранее группа компаний «Автодом» заявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz.