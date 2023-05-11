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Четыре российских бронепоезда успешно отразили все удары ВСУ при выполнении боевой задачи

Армия
Четыре российских бронепоезда успешно отразили все удары ВСУ при выполнении боевой задачи

Глава управления Железнодорожных войск России, генерал-лейтенант Олег Косенков заявил, что четыре специальные бронированные поезда ВС РФ отразили успешно все атаки, совершенные украинскими боевиками.

Речь идет о военных поездах «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». Их боевой задачей было сопровождать эшелоны с военным грузом, рассказал генерал-лейтенант в беседе с ТАСС.

«Все имевшие место нападения … при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», — заявил Косенков.

Работу бронепоездов продемонстрировало в апреле Российское Министерство Обороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины является одной из важных целей СВО.
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