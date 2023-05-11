Четыре российских бронепоезда успешно отразили все удары ВСУ при выполнении боевой задачи

Глава управления Железнодорожных войск России, генерал-лейтенант Олег Косенков заявил, что четыре специальные бронированные поезда ВС РФ отразили успешно все атаки, совершенные украинскими боевиками.
Речь идет о военных поездах «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». Их боевой задачей было сопровождать эшелоны с военным грузом, рассказал генерал-лейтенант в беседе с ТАСС.
«Все имевшие место нападения … при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», — заявил Косенков.
Работу бронепоездов продемонстрировало в апреле Российское Министерство Обороны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины является одной из важных целей СВО.