Врач Лаврищев назвал четыре опасных продукта, которые приводят к отравлениям на даче

Отравления в дачных условиях происходят чаще всего от четырех продуктов. В этот топ вошел «самогон от бабы Зины», рассказал «Газете.ru» терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.
Первым потенциально опасным продуктом является зелень с грядок, на которой много болезнетворных бактерий. Особенно она опасна, если для ее полива используется вода из естественных резервуаров. Врач предупреждает, что любые продукты с огорода необходимо хорошенько промывать.
«Ни при каких условиях не поливайте зелень водой из рек, ручьев или других естественных резервуаров воды!», — предупреждает Лаврищев.
Второй продукт — парное молоко. Через него могут передаваться опасные инфекции, способные сделать человека инвалидом. Следующими на очереди грибы. Необходимо хорошо знать, какие из них можно собирать, подчеркнул Лаврищев.
Завершает список «самогон от бабы Зины». Подобные напитки, по словам доктора, могут нанести удар по печени из-за опасных примесей.
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